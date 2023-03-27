وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة صائمة.. وزوجها ينعاها بكلمات مؤثرة

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توفيت السيدة هبة ابنة محافظة قنا في الحرم المكي، وذلك خلال ذهابها لإداء مناسك العمر في شهر رمضان الكريم، وصلى عليها مئات آلاف المسلمين المعتمرين في شهر رمضان الكريم صلاة الجنازة.

وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة

وفارقت السيدة هبة الحياة إثر الإصابة بنوبة قلبية أثناء أدائها مناسك العمرة بالحرم المكي الشريف، حيث كانت هناك لإداء مناسك العمرة في شهر رمضان المعظم.

وبعد وفاة السيدة هبة، نعاها زوجها بكلمات مؤثرة للغاية عبر حسابه بفيس بوك قائلًا: لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدراره أنعى زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي، وأشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختي لأختي صوامة قوامة.

وأضاف: تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان، وهي صائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق.

تعليقات السوشيال ميديا على وفاة السيدة هبة في الحرم المكي

ودعا العديد من مستخدمي السوشيال ميديا للسيدة هبة أم لـ 5 أبناء، فدعا حساب باسم فاطمة أن يرحمها ويجعل مثواها الجنة: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون ربنا يربط على قلوبكم هبة صاحبة قلب نقي لا نذكيها علي الله كانت دائمة السؤال علينا بعد وفاة زوجي الغالي ربنا يتغمدها بواسع كرمه ويلحقنا بهم في الصالحين.