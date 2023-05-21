وفاة 12 شخص في السلفادور بسبب مباراة كرة قدم.. فيديو

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شهدت مباراة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس في الدوري السلفادوري، أمس السبت حادث مأساوي، بوفاة 12 شخصاً.

وتوقفت مباراة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس، والتي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور، بسبب تدافع الجماهير.

🔴 #AHORA | Los mismos aficionados ayudan a los equipos de rescate que trabajan en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador.pic.twitter.com/qgCYYDGHBL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور عبر ببيان رسمي أن الحادث بدأ عندما بدأ بعض المشجعين في التدافع لمحاولة دخول الملعب ومشاهده فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.

وأشارت التقارير إلى أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 12 حالة، بالإضافة إلى مئات المصابين.

وأوضحت التقارير أنه تم نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم، وحصلت 500 حالة على إسعافات أولية.

ونشر الاتحاد بيان رسمي جاء على النحو التالي: “يعرب اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان، ويعرب الاتحاد أيضًا عن تضامنه مع عائلات المتضررين والمتوفين في الحادث، وسيتم فتح تحقيق رسمي في الأمر”.