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وفاة 12 شخص في السلفادور بسبب مباراة كرة قدم.. فيديو

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 21 مايو 2023 - 1:59 مساءً

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شهدت مباراة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس في الدوري السلفادوري، أمس السبت حادث مأساوي، بوفاة 12 شخصاً.

 

وتوقفت مباراة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس، والتي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور، بسبب تدافع الجماهير.

 

 

وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور عبر ببيان رسمي أن الحادث بدأ عندما بدأ بعض المشجعين في التدافع لمحاولة دخول الملعب ومشاهده فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.

 

وأشارت التقارير إلى أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 12 حالة، بالإضافة إلى مئات المصابين.

 

وأوضحت التقارير أنه تم نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم، وحصلت 500 حالة على إسعافات أولية.

 

ونشر الاتحاد بيان رسمي جاء على النحو التالي: “يعرب اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان، ويعرب الاتحاد أيضًا عن تضامنه مع عائلات المتضررين والمتوفين في الحادث، وسيتم فتح تحقيق رسمي في الأمر”.

 

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 21 مايو 2023 - 1:59 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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