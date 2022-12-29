وفاة 18 طفلًا في هذه الدولة بعد تناولهم دواءً هنديًا للإنفلونزا

وأضافت الوزارة، أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة.

وتابعت الوزارة في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.