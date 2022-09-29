وفاة 19 شخصاً في المغرب بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة

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قضى 19 شخصاً في شمال المغرب تسمّماً بعدما تناولوا مشروبات كحولية فاسدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

وقالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت اول أمس الثلاثاء وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم “خموراً فاسدة”.

ونقل موقع “اليوم 24” عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة أميران شوقي قوله إنّ “العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصاً” أمس الأربعاء.

وأضاف أنّ “حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش”، مشيراً إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاماً.

وأوضح المسؤول أنّ جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي “قصد تدقيق أسباب الوفاة”.

من جهته، أفاد موقع “هسبريس” الإخباري أنّ تشريح الجثامين تقرّر بأمر من النيابة العامة “عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرّة بالصحة العامة تسبّبت في وفاتهم”.

وأضاف الموقع الإخباري أنّ الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصاً يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه “سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها”.