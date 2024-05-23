وفد أعضاء مجلس الشورى يختتم زيارته إلى منطقة القصيم بالاطلاع على الخدمات التعليمية الجامعية

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زار وفد من مجلس الشورى المكون من لجانه المتخصصة وذلك في إطار زيارته لمنطقة القصيم برئاسة معالي عضو المجلس الأستاذ محمد بن حمود المزيد جامعة القصيم حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشارخ وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي في رفع كفاءة وجودة أداء الأجهزة الحكومية وخدماتها لتحقيق التطلعات المستقبلية .

ثم شاهد وفد مجلس الشورى عرضاً مرئياً عن الجامعة ومشروعاتها، عقب ذلك قام وفد أعضاء مجلس الشورى بجولة في كليات الجامعة ومرافقها شملت كلية الطب والمدينة الطبية ومعامل الابتكار.

وقد عقد وفد مجلس الشورى مع رئيس الجامعة ومسؤوليها في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية حلقة نقاش تم خلالها بحث العديد من الموضوعات التعليمية والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي والتحديات التي تواجه الجامعة وطرح الحلول المناسبة لتجاوزها.

وقد أجاب مسؤولو الجامعة وقياداتها عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى مع طرح الحلول المناسبة بما يعزز جودة مخرجات طلبة وطالبات الجامعات ويسهم في الرقي بمستوى التعليم الجامعي .

وفي ختام زيارة وفد مجلس الشورى إلى منطقة القصيم للاطلاع على أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة قدم أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد شكرهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، لحرصه الدائم على التواصل مع المجلس بما يخدم أبناء المنطقة ويصب في مصلحة تحقيق المشروعات التنموية لمنطقة القصيم.

وكان برنامج زيارة أعضاء مجلس الشورى لمنطقة القصيم شمل اللقاء بسمو أمير المنطقة والمشاركة في اجتماع مجلس المنطقة وبحث خلاله جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , ومنها الاحتياجات التنموية لمحافظات القصيم في كل المجالات.

كما اطلع وفد أعضاء مجلس الشورى المكون من لجانه المتخصصة على عددٍ من المشروعات التنموية والجمعيات والخطط والمبادرات والبرامج الوطنية في منطقة القصيم كما تضمنت الزيارة برنامجًا شاملاً لمعرفة ما يقدم من خدمات بالمنطقة وتكوين صورة واضحة أثناء دراسة اللجان المتخصصة بالمجلس لتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية وما تقوم به في مختلف مناطق المملكة.

وضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وأعضاء المجلس الدكتور إبراهيم القناص، والدكتورة أميرة البلوي، والدكتورة أميرة الجعفري، والدكتورة إيمان الزهراني، والدكتور صالح الشمراني، وعبدالله آل طاوي، والدكتور عبدالله الوقداني، ومعالي الأستاذ عقلاء العقلاء، والمهندس علي القرني، واللواء الركن محمد العجاحي، ومحمد الحميضي، والدكتور ناصح البقمي، ونايف الوطبان، ويزيد التويجري.