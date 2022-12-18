وفد الشورى يلتقي مجلس المنطقة الشرقية ومسؤولي الجهات الحكومية ويزور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

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شارك وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، في اجتماعٍ لمجلس المنطقة الشرقية برئاسة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

وقدّم مسؤولو الجهات الحكومية عروضًا مرئيةً عن الجهود المقدمة في المنطقة كمشروعات أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة النقل في المنطقة، وفرع وزارة البيئة والمياه والبيئة، ووزارة الصحة في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تُقدّمه تلك الجهات من خدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة والمشاريع التي نُفّذت، التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية ونسب الإنجاز فيها، حيث قدّم أعضاء مجلس الشورى عدداً من الملاحظات والمداخلات والاستفسارات للمساهمة في الارتقاء بهذه الخدمات إلى أعلى المستويات.

إلى ذلك زار وفد المجلس، اليوم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الكابتن فهد العامر، وعددٌ من المسؤولين في الميناء.

واستعرض مسؤولو الميناء مراحل التطور التي شهدها الميناء خلال مراحل زمنية مختلفة، والمشاريع والخدمات إلى تُقدّم داخل الميناء والقدرة التشغيلية، وحجم الطنيّات، وحركة المناولة في الميناء، وحركة السفن، كما استعرضوا نسب الصادرات والواردات في الميناء، ومنجزاته خلال العام 2021-2022م، والخدمات الجديدة التي يُقدّمها.

عقب ذلك تجوّل الوفد في جنبات الميناء وما يحتويه من مرافق وأرصفة والمشروعات التي تقام بداخله.

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى، الدكتور خالد السيف، وسعد السبتي، وسعد العتيبي، والدكتور سعد العمري، والدكتور طارق الشمري، والدكتورة عائشة عريشي، وعبدالرحمن السياري، والدكتور عبدالله السلامة، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور فهد الطياش، واللواء مساعد الخالدي، ومحمد الحميضي، وناصر الدغيثر، والدكتور هشام الفارس، وعدد من المسؤولين في المجلس.