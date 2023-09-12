وفد شركة البحر الأحمر الدولية يزور مركزَ العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمكة المكرمة

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زار وفد شركة البحر الأحمر الدولية، مركزَ العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة،أحد منظومة مراكز العمليات التي تعد من مشاريع مبادرات وزارة الداخلية وتنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

واطلع الوفد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية الخدمية؛لتحقيق سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات،مستمعًا لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يخدم (16) محافظة،إضافة إلى مدينة مكة المكرمة،ووَحَّدَ عملَ (47) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحَّد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.