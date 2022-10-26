وفد لجنة الصداقة البرلمانية التركية – السعودية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

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زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية التركية – السعودية برئاسة رئيس اللجنة نائب حزب العدالة والتنمية خليل آوزجان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وكان في استقبالهم نائب الأمين العام للمجمع عاطف العليان.

واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجمع لخدمة المسلمين في كافة أرجاء العالم وأحدث الإصدارات بمختلف اللغات التي تم إنتاجها داخل المجمع من إصدارات مطبوعة ورقمية وطريقة عمل الآلات الخاصة بطباعة المصحف الكريم والمراحل التي تمر بها إلى أن يتم إنتاج المصحف في نسخته النهائية بعد التدقيق والمراجعة، كما اطلع الوفد على نسخة من مصحف ( برايل ) المخصص للمكفوفين التي تتميز بسهولة معرفة رقم الآية التي تم الوقوف عليها وذلك للتيسير على هذه الفئة أثناء القراءة للسور والآيات في المصحف .

وفي ختام الزيارة قدم نائب أمين عام المجمع للوفد الهدايا التذكارية وهي عبارة عن نسخة خاصة من القرآن الكريم هدية خادم الحرمين الشريفين للمسلمين.