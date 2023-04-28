وفد مجلس الشورى يزور البرلمان السويدي ويعقد اجتماعات مع لجانه

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قام وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بزيارة إلى البرلمان السويدي وذلك خلال زيارة الوفد الرسمية إلى مملكة السويد.

وكان في استقبال وفد مجلس الشورى لدى وصوله مقر البرلمان معالي النائب الأول لرئيس البرلمان كينيث فورسلوند , ومعالي النائب الثاني لرئيس البرلمان جوليا كونيلد.

عقب ذلك عقد الوفد اجتماعاً مع لجنة المساواة بين الجنسين في البرلمان السويدي وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة العلاقات البرلمانية، واستعراض جهود المملكة في تمكين المرأة من خلال توليها المناصب القيادية ومشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، و مساهمتها في قطاع الأعمال، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما عقد وفد المجلس اجتماعاً مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي برئاسة أرون إيملسون، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيزها، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي ، كما أكد الاجتماع على مواقف المملكة الريادية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إضافةً إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وضمن نشاط وفد المجلس الزائر لمملكة السويد, التقى الوفد اجتماعاً مع رئيس وفد البرلمان السويدي في الاتحاد البرلماني الدولي ‎آرين كارابيت، ونائب رئيس الوفد سيركان كوسي. وتطرق الاجتماع للعلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي , كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية , من خلال تبادل الزيارات البرلمانية ، كما استعرض الاجتماع جهود المملكة في دعم السلم والحوار والاستقرار في المنطقة والعالم، وبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وفد المجلس اجتماعاً مع لجنة التجارة والصناعة في البرلمان السويدي برئاسة نائب رئيس اللجنة ‎إليزابيث ‎رينغكفيست، وبحضور أعضاء اللجنة ماتس قرين، و ليلي اندرس، حيث بحثت الموضوعات المدرجة على جدول أعماله،واستعرض أوجه التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد خاصة في الجوانب التقنية والتكنولوجية والابتكارية والشركات الناشئة، كما تناول الاجتماع الحراك التنموي لرؤية المملكة 2030، وما تشهده المملكة من حراك تشريعي فاعل أسهم في تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وفي نهاية الزيارة قام وفد مجلس الشورى بجولة في أرجاء البرلمان السويدي، حيث أطلع على قاعات البرلمان كما حضر الوفد جانبًا من جلسة يعقدها البرلمان السويدي.

حضر الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء الوفد الدكتور أيمن فاضل واللواء منصور التركي وحنان السماري والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.