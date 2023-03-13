وفد مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين

المناطق_الرياض

نيابةً عن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رأس عضو المجلس سعد بن صليب العتيبي وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146 والمجلس الحاكم، والمنعقدة أعمالها في مملكة البحرين تحت عنوان “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

وفي إطار أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي وافقت المجموعة البرلمانية العربية خلال اجتماعها التنسيقي الذي شارك فيه وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس سعد بن صليب العتيبي، على اختيار عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي ممثلاً للمجموعة العربية في الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد البرلماني الدولي.

كما شارك عضو المجلس اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي ناقش مشروع القرار المتعلق بالهجمات والجرائم الإلكترونية، المخاطر الجديدة على الأمن العالمي.

وخلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني شاركت عضو مجلس الشورى الدكتور أمل بنت سلامة الشامان في منتدى النساء البرلمانيات، جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بحضور عددٍ من البرلمانيات من مختلف برلمانات دول العالم، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات.

من جهة أخرى, شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن حمد السلامة، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ناقش المجتمعون خلاله مشروع القرار ذي الشأن بالجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي، أعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن حمد السلامة، واللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي، والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، وعدداً من المسؤولين في المجلس.