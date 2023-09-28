وفد مجلس الشورى يشارك في القمة الدولية الثانية للجان المستقبل بالأوروغواي

المناطق_واس

شارك وفد من مجلس الشورى في فعاليات أعمال القمة الدولية الثانية للجان المستقبل، التي عقدت في العاصمة مونتيفيديو بجمهورية الأوروغواي، حيث ضم وفد المجلس أعضاء مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، والأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، بمشاركة ممثلين عن البرلمانات من جميع دول العالم وخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتهدف القمة إلى الاستفادة من القمة الدولية الأولى التي عقدت في أكتوبر 2022، وأدركت الأهمية الأساسية لدمج المستقبل في عملية صنع القرار الحالي ، وتعزيز دور البرلمانات في اتخاذ القرارات المستنيرة بالبيانات والتحليلات المستقبلية وتشجيعها على تطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتطوير ودعم الحوار والتعاون بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم حول قضايا المستقبل.

وناقشت القمة الثانية خلال جدول أعمالها الذكاء الاصطناعي ، والتحديات التي تعرفها الحوكمة العالمية ، والتنمية المستدامة في سياق التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى.

كما تضمنت أعمال القمة سلسلة من الجلسات العامة والندوات وورش العمل، التي ناقشت في مجملها تشجيع البرلمانات على تطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم حول قضايا المستقبل، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وخلال جلسات القمة استعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة العبدالكريم في مداخلة لها جهود المملكة العربية السعودية المحلية والدولية في حوكمة منظومة الذكاء الاصطناعي، مُشيرةً إلى الدور الحيوي للبرلمانات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي من الناحية التشريعية والرقابة البرلمانية، وآليات الابتكار في إعداد الأنظمة والتشريعات لتنسجم مع مستويات التقدم الاقتصادي والتنموي، كما استعرضت آليات الاستعداد المستمر للتغيرات المستقبلية السريعة المتوقعه للذكاء الاصطناعي، والأبعاد الأخلاقية الجديدة الهامة الناتجة عنها.