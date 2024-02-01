وفد مجلس الشورى يلتقي عدداً من المسؤولين في برلين

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التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، مدير الإدارة السياسية بوزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير الدكتور كريستيان بوك وعدداً من المسؤولين في الخارجية الألمانية ، في العاصمة برلين.

وأكد السفير بوك على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ومنوهاً بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات,عقب ذلك قام وفد مجلس الشورى بجولة تعريفية في مقر وزارة الخارجية، اطلع خلالها على نبذة من المحطات التاريخية .

من جهة أخرى عقد وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى اجتماعًا مع اعضاء المجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في البرلمان الألماني برئاسة الدكتور كريستوف بلوس ناقشوا خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما مايتعلق بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني.

حضر اللقاء رئيس القسم السياسي بسفارة المملكة لدى ألمانيا صاحب السمو الأمير سعود بن خالد آل سعود، كما ضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى أعضاء المجلس, أسامة بن ياسين الخياري، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور سلطان بن عقلاء المرشد، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، والدكتور محمد بن حسين عشري.