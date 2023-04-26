وفد مجلس الشورى يلتقي عدداً من المسؤولين في مملكة السويد

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عقد وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي لقاءً مع نائب وزير الخارجية في مملكة السويد يان كنوستون وذلك بالعاصمة السويدية ستوكهولم في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة السويد.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما بحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى, بنائب وزير التجارة الدولية بمملكة السويد السيد هاكان جيفرل، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المجلس.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في المجال التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، وسبل تعزيزها.

واستعرض النجاحات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 وما تحقق من مستهدفات في المجال الاقتصادي والاستثماري، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءات أعضاء مجلس الشورى أعضاء الوفد الدكتور أيمن فاضل واللواء منصور التركي وحنان السماري والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.