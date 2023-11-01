وفد من طلاب الدراسات العليا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

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زار وفد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، والتقى خلالها مدير إدارة الموارد والاستثمار المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر بن عبد الله الجطيلي.

واستعرض الدكتور سامر الجطيلي المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز والتي بلغت 2.587 مشروعاً، نفذت في 94 دولة حول العالم، بقيمة تجاوزت 6 مليارات 458 مليوناً 687 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحليا.

كما أبرز البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، ومشروع الأطراف الصناعية، فضلاً عن البرامج التطوعية.

من جانبه أبدى الوفد الطلابي الزائر إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، التي أسهمت في تلبية المتطلبات الأساسية للمحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم.