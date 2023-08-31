وفد من منسوبي الأكاديمية السعودية للترفيه يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة

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زار وفد من منسوبي الأكاديمية السعودية للترفيه (Sea) التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم.

وقدمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز عرضًا مرئيًا للوفد، تم من خلاله إبراز المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر المركز خلال الـ 8 سنوات منذ تدشينه، مبيناً لهم أن المركز وصل في تقديم المساعدات إلى 92 دولة حول العالم، منفذاً أكثر من 2.473 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفاً أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في الدول المستهدفة دون استثناء أو تمييز بين عرق أو دين أو لون، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًا وإقليميًا.

ونوّه أعضاء الوفد بالجهود المميزة التي يبذلها المركز؛ لخدمة العمل الإنساني والتخفيف من معاناة المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز، مشيدين بأدائه الاحترافي.