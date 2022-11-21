وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يزورُ عددًا من الجامعات ومعاهد التدريب الأسترالية

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التقى وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعدد من مسؤولي الجامعات الأسترالية المرموقة في مجال الجيولوجيا والتعدين والتصنيع المتقدم وتطوير الكوادر البشرية، وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من جامعة كوينزلاند وجامعة كيرتن وجامعة ويسترن أستراليا، لبحث تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية ونظيرتها في أستراليا؛ بهدف تطوير مهارات القوى العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك ضمن الزيارة الرسمية للوفد رفيع المستوى الذي ترأسه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى دولة أستراليا.

كما التقى الوفد السعودي بمسؤولين من جامعتي نيو ساوث ويلز وساوث متروبوليتان اللتين تعدان من أهم الجهات التعليمية والتدريبية في قطاع التعدين في غرب أستراليا، وكذلك مركز اختبارات وأبحاث السلامة في المناجم بأستراليا؛وذلك بهدف دراسة احتياجات التدريب والتطوير للقوى العاملة،وتعزيز التدريب على المهارات المهنية وبرامج التعليم العالي المتعلقة بالمعادن بشكل أساسي لدعم نمو القطاع.

وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية الأسترالية لتعزيز فرص التدريب والتطوير لإعداد القوى العاملة من أبناء وبنات الوطن، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى اكتساب المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل فيهما.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي بهدف تعزيز إنتاج المعرفة وتبادلها لتعزيز الابتكار في قطاع التعدين، حيث تسعى المملكة إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد، وأن تصبح مركزًا عالميًّا للتميز في الصناعة بما يتماشى مع رؤية 2030، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من التعاون بين أصحاب المصلحة لدعم التعليم والتدريب على المهارات لقطاع التعدين المستقبلي.