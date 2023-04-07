وفـاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

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توفـيت الفنانة والإعلامية المصرية، شيرين الطحان، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت الفنانة الراحلة قد عانت في السنوات الماضية من مرض السرطان، وتعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ومن المقرر إقامة الصلاة على جثـمان الفنانة الراحلة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد “فاطمة الشربتلي” بالتجمع.

يذكر أن “شيرين” توفيـت عن عمر يناهز 47 عاما، وقدمت خلال مسيرتها العملية عددا من البرامج على شاشة التليفزيون المصري، فضلا عن مشاركتها في أعمال فنية، منها مسلسل “رمضان كريم”.