وفق تصنيف التايمز.. جامعة الطائف ضمن قائمة أفضل 151 جامعة حول العالم

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حققت جامعة الطائف تقدمًا وإنجازًا جديدًا في التصنيفات العالمية للجامعات؛ بتقدمها إلى المركز ١٥١-٢٠٠ على مستوى جامعات العالم، في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة، من حيث السمعة الأكاديمية والبحثية حسب التصنيف الأكاديمي.

وأوضحت جامعة الطائف أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لسلسة إنجازات الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات في السنتين الأخيرتين، وكانت الجامعة مصنفة خارج أفضل ٤٠٠ جامعة ناشئة على مستوى العالم في ذات التصنيف في عام ٢٠٢٢، حيث تقدمت في التصنيفات العالمية الكبرى نظير تطور العمل البحثي والأكاديمي بالجامعة، وإستراتيجية أعمالها التي تستهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠، تسعى من خلالها إلى الاستمرار في التقدم بالتصنيفات العالمية وتطوير منظومتها البحثية والأكاديمية لتكون ذات دور بحثي وتعليمي فعال بمنظومة التعليم والبحث والابتكار بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الجامعة حرصت وبشكل دائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، والاستمرار في تقديم البرامج التعليمية المتميزة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي والارتقاء بمكانتها بين أفضل الجامعات في العالم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة كافة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين، حيث تعمل الجامعة جاهدة لتعزيز الأبحاث والدراسات العلمية الرائدة في مختلف المجالات، وتشجع التعاون مع جميع الشركاء لتطوير الخطوات العلمية والبحثية كافة وما يتعلق بالإبداع و الابتكار، موضحة أن تصنيف تايمز الدولي للجامعات الناشئة يستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي، و استخدام مؤشرات نقل المعرفة وغيرها.