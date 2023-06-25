وفق رعاية صحية متكاملة.. حاجة مصرية تتلقى الرعاية الطبية في منى لاستكمال مناسكها بكل يسر وسهولة

استعرضت كاميرا “الإخبارية”، قصة لسيدة مصرية تتلقى الرعاية الصحية اللازمة في مشعر منى لتستكمل مناسكها بكل سهولة ويسر.

وقال الدكتور “باسم الزهيري” المشرف على الحالة في مستشفى منى، إن الحاجة المصرية تبلغ من العمر 56 عاما، وتم وصولها قبل أسبوعين إلى مطار المدينة المنورة، ونقلت بالإسعاف إلى المستشفى العام.

وأضاف أن حالتها الآن تستقر على كمية قليلة من الأوكسجين، وسوف يتم إعادة تقييم حالتها خلال اليومين القادمين.

وأوضح أنه بمجرد التأكد من سلامة صحتها، سيتم نقلها إلى المشاعر المقدسة لاستكمال مناسك الحج.