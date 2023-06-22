“وقاء الحدود الشمالية” ينفّذ جولات ميدانية على أسواق الماشية بالمنطقة

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نفّذت فرق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة الحدود الشمالية، جولات ميدانية على أسواق الماشية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك لقرب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز أن الجولات الميدانية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، إلى جانب ضمان سلامة المنتجات الحيوانية، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية.

ودعا مركز “وقاء” جميع أصحاب المواشي إلى التعاون مع الفرق الميدانية، مؤكداً أن أعمال الرصد والرقابة من مخاطر الصحة الحيوانية مستمرة على مدار العام؛ لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.