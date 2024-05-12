“وقاء الشرقية” تُوعي بأهمية اليوم الدولي للصحة النباتية

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نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بالمنطقة الشرقية، اليوم، فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية تحت شعار “حماية النباتات حماية للحياة” الذي يصادف 12 مايو من كل عام، وتستمر ثلاثة أيام.

وتضمنت الفاعلية التي تهدف إلى تعزيز دور الصحة النباتية، مشاركة عدة أركان تعريفية للتوعية والتثقيف بأهمية تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية، والحد من مخاطر الآفات والأمراض، وتوزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على الزوار عن أهم الممارسات الزراعية الصحيحة، والرد على الاستفسارات.

وتهدف الفعالية إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المُزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وانعكاس وإسهام ذلك في القضاء على الجوع وحماية التنوع البيولوجي والبيئي وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والإسهام في حماية البيئة.

ويعمل مركز “وقاء” بدوره في الوقاية والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.