“وقاء تبوك” يختتم التمرين الافتراضي لإدارة الحالة الطارئة لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي

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اختتم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك، أمس، التمرين الافتراضي لإدارة الحالة الطارئة لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بمحافظة أملج؛ لرفع الجاهزية والاستعدادات المبكرة للحالات الطارئة في المنطقة.

وتضمنت الفرضية مباشرة وحدة مركز وقاء في محافظة أملج أعمال الاستكشاف وفق الخطط المعدة مسبقاً، وتحديد مواقع تواجد الجراد الصحراوي بالتنسيق مع وحدة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالفرع، حيث شارك في الفرضية 12 فرقة طوارئ من فروع المركز بمناطق المملكة.

من جهته أكد مدير عام فرع مركز وقاء بتبوك المهندس ناصر بن رويعي العطوي، أن الفرضية تسهم في رفع مستوى الجاهزية لاستكشاف الجراد الصحراوي، وللحد من انتشاره ومكافحته، ورفع قدرات العاملين بالميدان، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحالة ورفع كفاءة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ.