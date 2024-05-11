“وقاء تبوك” يقيم محاضرة توعوية عن آفة سوسة النخيل الحمراء

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أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك أمس ، محاضرة توعوية عن الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة وذلك في محافظة ضباء، تزامناً مع مهرجان المنتجات الزراعية الثالث، وتهدف الحملات التوعوية والتثقيفية للمزارعين إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية عن هذه الآفة التي تصيب أشجار النخيل.

وأوضح مدير عام فرع “وقاء” بتبوك المهندس ناصر بن رويعي العطوي، أن المحاضرة هدفت إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين، والإجراءات المتبعة للوقاية منها، مشيراً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقيمها المركز بشكل دوري في المنطقة لزيادة الوعي لدى المزارعين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.