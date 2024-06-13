“وقاء تبوك” يكثف جولاته الميدانية على أسواق الماشية والمسالخ والحظائر

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كثّف فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك جولاته الميدانية على أسواق الماشية والمسالخ والحظائر استعداداً لعيد الأضحى، وذلك سعياً للحد من انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة ومنع حدوثها، وتعزيزاً للجهود المتواصلة التي يقدمها المركز لضمان صحة وسلامة الأضاحي.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة تبوك المهندس ناصر بن رويعي العطوي أن المركز رفع من مستوى الجاهزية والاستعداد منذ وقت مبكر، حيث يشكل جهود مركز وقاء دوراً بارزاً في المحافظة على صحة وسلامة والمواطنين والمقيمين، وحماية الثروات النباتية والحيوانية واستدامتها من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية, مشيراً إلى عمل الفرق البيطرية على زيارة سوق الماشية والمسالخ النظامية بالمنطقة، كما تقوم الفرق بزيارة مكثفة لحظائر الأغنام الخاصة بمربي الماشية المسجلين في منصة أنعام وذلك لضمان متابعة الأضاحي من مصدرها وسلامتها.