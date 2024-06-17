“وقاء” جازان ينفّذ حملة للتوعية بالاشتراطات الصحية للأضاحي

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نفّذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة جازان ، جولات ميدانية على أسواق المواشي ونقاط البيع والحظائر في مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن حملة المركز ” وقاء يهتم بأضحيتك “، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع ؛ أن الفرق الميدانية بإدارة الصحة الحيوانية، واصلت تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين من مرتادي نقاط البيع والحظائر لاختيار أضاحيهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف أن فرع “وقاء “بالمنطقة عزز دوره في توعية المواطنين والمقيمين بأهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية ، استمرارًا للجهود المتواصلة التي يقدمها المركز لضمان صحة وسلامة الأضاحي، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وحماية الثروات الحيوانية واستدامتها.