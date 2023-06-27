وقاء عسير يطلق حملة “جزلة” للتعريف بالطرق الصحيحة لاختيار الأضاحي

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أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة عسير أمس، حملة “جزلة” التي تهدف لرفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتثقيفهم بأهم الاشتراطات اللازمة عند اختيار الأضحية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية لمربي الماشية.

وأوضح مدير مركز وقاء بمنطقة بعسير المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن أن الحملة تأتي وفق خطط المركز الهادفة إلى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي والعناصر الرئيسية لمعرفة سلامة الأضحية وجودتها.

وأشار إلى أن حملة “جزلة” في منطقة عسير تستهدف زوار أسواق النفع العام والمسلخ النموذجي بمدينة أبها حيث تتواجد الفرق على مدار الساعة، فرق من المركز وإدارة الصحة الحيوانية لضمان إيصال رسالة المركز للجميع وتقديم العون والاستشارات وتوزيع المطويات التوعوية، مضيفا بأن الحملة ستستمر إلى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أيضا أن فرقا من إدارة الصحة الحيوانية بمركز وقاء بمنطقة عسير تشارك أيضا ضمن فرق الحملات التي تقوم بها إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير والتي تتواجد في أسواق ومسالخ عدد من المحافظات كخميس مشيط ومحايل والمجاردة وغيرها.