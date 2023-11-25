“وقاء” مكة يقيم ندوة للتوعية بمضادات الميكروبات .. بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

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أقام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة اليوم, بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، ندوة تحت شعار “معاً للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات” وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

وتناولت الندوة محاضرات علمية للتعريف بنهج الصحة الواحدة والمقاومة الميكروبية وطرق مكافحتها وإيضاح الاستخدامات الصحيحة للمضادات الميكروبية، وكذلك تشجيع الممارسين الصحيين والبيطريين على اتباع أفضل الممارسات العلاجية, إلى جانب نشر التوعية بين المجتمع تجنباً لانتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني, أن الإفراط في استخدام مضادات الميكروبات يؤثر سلباً على علاج أمراض الإنسان والحيوان والبيئة، لافتاً النظر إلى أن إساءة استعمال المضادات والإفراط في استعمالها أدى إلى تسريع وتيرة المقاومة الميكروبية جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من العدوى الميكروبية, حيث ينتج عنها انتشار الميكروبات المقاومة في جسم الحيوان وانتقالها إلى الحيوانات الأخرى وإلى الإنسان أحياناً, وكذلك تلوث البيئة بالميكروبات المقاومة فضلاً عن تأثيرها على نمو النبات وصحة الإنسان والحيوان.

وأفاد أن المقاومة الميكروبية تعد قدرة “البكتيريا، والفطريات، والفيروسات، والطفيليات” على الاستمرار في التكاثر أو العيش والمقاومة في ظل تلقي الجرعات العلاجية للمضاد الميكروبي.