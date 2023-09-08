“وقاء مكة” ينظم حلقة نقاش للوقاية من آفة سوسة النخيل الحمراء برنية

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نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة حلقة نقاش حول الوقاية من سوسة النخيل الحمراء التي ضمت العاملين بمكافحة سوسة النخيل الحمراء بوحدة المركز بمحافظة رنية، والعاملين بنطاق الوحدة في محافظات الخرمة وتربة.

وسلّطت حلقة النقاش الضوء على التعريف بسوسة النخيل الحمراء وبيلوجية الحشرة وأعراض الإصابة وطرق المكافحة والممارسات الزراعية السليمة للوقاية منها، وكذلك إيضاح أهمية الحجر الزراعي للحد من انتشارها وتطبيق برامج الوقاية والمكافحة حسب الإجراءات المتبعة.

وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أهمية التأهيل والتدريب ورفع مستوى الجاهزية والآداء لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ووقاية النخيل من مخاطر هذه الآفة والمحافظة على ثروة النخيل التي تزخر بها منطقة مكة المكرمة.

وأشار الصاعدي إلى أن الفرق المتخصصة في إدارة الصحة النباتية ممثلة في قسم الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء تبذل جهودها بالمنطقة ومحافظاتها لتنفيذ أعمال الكشف الدوري على النخيل وتقديم أعمال الوقاية والمكافحة للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها.