“وقاء نجران” تطلق عمليات استكشاف الغطاء النباتي والجراد الصحراوي بصحراء الربع الخالي

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أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران أمس، أولى الطلعات الجوية لعمليات استكشاف الغطاء النباتي والجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة بصحراء الربع الخالي، وذلك بواسطة طائرة مجنحة لتحديد النطاق ذي الغطاء النباتي الجيد.

وأوضح مدير فرع المركز بنجران المهندس أحمد آل زريع، بأنه جرى التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ الجولات الاستطلاعية وتمت الإجراءات في حينها مما أسهم في سرعة تنفيذ المهام ، مشيراً إلى أن المركز ومن خلال تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة به يتخذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لآفة الجراد الصحراوي، حيث وفر جميع الإمكانات للقيام بتنفيذ المهام الاستباقية بالرصد المبكر للآفة ومراقبة نشاطها والحد من تكاثرها بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.