“وقاء” نجران يقيم فعالية اليوم العالمي للسعار

المناطق_واس

أقام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بنجران ومحافظة حبونا أمس، فعالية اليوم العالمي للسعار، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وأوضح مدير عام المركز المهندس أحمد آل زريع أن الفعالية التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمع حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتسليط الضوء على طرق التعامل مع الحيوانات المصابة، حيث تتضمن عددًا من الأنشطة التوعوية والتعريفية بمخاطر مرض داء الكلب وطرق الوقاية منه ونشر الثقافة لرفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك أهمية تحصين الحيوانات المنزلية للوقاية من المرض.

وأشار آل زريع أنه جرى خلال الفعالية مسابقات توعوية قدمها فريق من الأطباء البيطريين شملت أسئلة ومواد توضيحية للتعريف بالمرض وكيفية التصرف السليم عند وجود خطر التعرض للمرض، فيما تم توزيع مطويات ومواد توعوية للحضور توضح خطورة المرض وطرق الوقاية منه.