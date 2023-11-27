“وقاء” نجران ينظم فعالية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

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نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران أمس، فعالية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات (AMR)، وذلك بمجمع بارك نجران.

وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة 3 أيام؛ لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم حول أهمية مقاومة المضادات الميكروبية، وتتضمن العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية المنوعة.

وأوضح مدير فرع مركز “وقاء” بنجران المهندس أحمد آل زريع، أن دور المركز في التصدي لمقاومة المضادات الميكروبية يأتي من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات رصد ومتابعة مقاومة المضادات الميكروبية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على تطبيق ضوابط ومعايير استخدام المستحضرات البيطرية في الصحة الحيوانية، والوقاية والرصد للمقاومة الميكروبية وفق نهج الصحة الواحدة، وتنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.