“وقاء” يعقد اجتماعه الثاني مع المجلس البيطري للدواجن

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عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، اجتماعه الثاني المشترك مع المجلس البيطري للدواجن، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن المهندس عبدالعزيز الضراب، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، وذلك بمقرّ المركز في الرياض.

وأكد أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن من منظور القطاع الخاص وسُبل حلها، وأهمية الدور الذي يقوم به المركز في الحماية و الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ونواقلها التي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي من الدواجن، وتطوير صناعة الدواجن في المملكة.

وأشار الغامدي، لأهمية المشاركة في تطوير منظومة الأمن الحيوي في المشاريع وبرامج الجودة الشاملة لمسالخ الدواجن، حيث تم مناقشة الوضع الصحي لأمراض الدواجن في المملكة، وإعلان خلو المملكة من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة “HPAI”، ومناقشة التنظيم لمقترح المجلس البيطري للدواجن، واستعراض الخطة التنفيذية لمكافحة ميكروب السالمونيلا في مشاريع الدواجن.

يُذكر أن المملكة تعـد من أكبر الدول المنتجة للدواجن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثالث مستهلك للحوم الدواجن عالميّاً.