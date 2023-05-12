“وقاء” ينظِّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية

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نظَّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ” وقاء” بالحدود الشمالية ، اليوم ، فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية، الذي يصادف 12 مايو من كل عام ، وذلك بمنتزه المساعدية بعرعر.

واشتملت الفعالية على أجنحة توعوية وتثقيفية ، بالإضافة إلى توزيع “البروشورات” والكتيبات على الزوار ، والرد على الاستفسارات ، كما خُصِّصَ ركن للأطفال يشتمل على الرسم والتصوير الفوتوغرافي ، وتوزيع الشتلات.

وتهدف الفعالية – التي تستمر 3 أيام – إلى الارتقاء بمستوى الوعي حول كيفية إسهام حماية الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الوعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات، والمساعدة في حماية البيئة.