“وقاء” يُطلق الحملة الوطنية الاولى ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م

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أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران الحملة الوطنية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية.

وقال مدير “وقاء” بنجران، المهندس أحمد علي آل زريع، إن هناك فِرقًا جاهزة للعمل على الحملة، استهدفت مواقع وجود الماشية والأبقار.. داعيًا مُربي الماشية إلى ضرورة التعاون مع فِرق التحصين، والحرص على الاستفادة من الحملة، والتقيد بالتعليمات المقدمة لهم. وأكد أهمية الحملة في ، وﺯﻳﺎﺩﺓ نسبة المناﻋﺔ ضد هذا المرض.

وتأتي الحملة في إطار خطط وبرامج المركز، ممثلاً في إدارة الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والقضاء عليها، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيواني، ومناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها من خلال التحصين باللقاحات المعتمدة؛ للإسهام في تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها.