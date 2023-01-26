“وقاية” تصحح 5 مفاهيم خاطئة عن الصحة في فصل الشتاء

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صححت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من المفاهيم الخاطئة والشائعة المرتبطة بفصل الشتاء وأثره على الصحة، ومنها أن تغطية الرأس تحافظ على دفء الجسم، مبينة أن فقدان الحرارة يتم من أي جزء مكشوف من الجسم وليس الرأس فقط.

وأوضحت بأن انخفاض درجات الحرارة لا يؤدي إلى المرض ولكن الأجواء الباردة والجافة هي البيئة المثالية لنقل الفيروسات، مضيفة أنه يجب استعمال واقي الشمس في الشتاء وليس العكس، حيث يتم التعرض للأشعة فوق البنفسجية في النهار حتى في الأجواء الباردة.

وأكدت بأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تحافظ على دفء الجسم للحظات ولكنها تحفزه على فقدان الدفء بشكل أسرع فيما بعد، لافتةً إلى أن حساسية الأنف لا تزول في الشتاء بل قد تكون الحساسية مصدراً حقيقياً وراء انسداد الأنف أو الحلق، داعيةً إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض لمدة تزيد عن 10 أيام.