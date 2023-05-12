وقاية لـ”كبار السن”: 9 لقاحات أساسية يجب عليكم أخذها

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نصحت هيئة الصحة العامة (وقاية)، الأشخاص البالغين وكبار السن بأخذ عدد من اللقاحات الأساسية في وقتها للوقاية من الأمراض.

وأوضحت الهيئة، أن جدول التطعيمات الوطني للكبار يشمل لقاحات الإنفلونزا الموسمية (جرعة واحدة)، والثلاثي البكتيري (جرعة واحدة ثم جرعة منشطة كل 10 سنوات للكبار) وللحوامل (جرعة مع كل حمل جديد ما بين الأسبوع 27- 36).

وأضافت أن الجدول يشمل أيضاً تطعيم الثلاثي الفيروسي (جرعة واحدة أو جرعتان وفقاً للحالة الصحية)، على أن يتم تطعيم السيدات قبل الزواج وبعد الولادة، ثم الجديري المائي (جرعتان بينهما 8 أسابيع حسب الحالة الصحية).

ونوّهت بأخذ تطعيم الحلأ النطاقي (جرعتان بينهما 2- 6 أشهر لعمر 50 عاماً أو أكبر)، وفيروس الورم الحليمي (3 جرعات للنساء عمر 15- 26 سنة يفصل بين الأولى والثانية شهران، والثالثة بعد 6 أشهر من الأولى)، والحمى الشوكية الرباعي المدمج (جرعة واحدة حسب الحالة ثم جرعة منشطة كل 5 سنوات).

ولفتت إلى أن الجدول يتضمّن كذلك تطعيم المكورات العقدية الرئوية، ويشمل المكورات الرئوية المتعدد (جرعة واحدة من عمر 15 عاما أو أكبر بعد عام واحد من جرعة البكتيريا العقدية الرئوية)، والمكورات الرئوية المدمج (جرعة واحدة لمرضى المناعة والأمراض المزمنة لعمر 15 سنة وأكبر)، إلى جانب تطعيم الكبدي ب (3 جرعات إذا لم يكن هناك مناعة مؤكدة أو تطعيم سابق بحيث تؤخذ الجرعة الثانية بعد شهر من الأولى والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر).