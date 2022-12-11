“وقاية”: 3 فوائد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً

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أبرزت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أهمية وفوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي من أجل الحماية من الإصابة بالعدوى.

وأوضحت الهيئة، أن اللقاح آمن وينصح المختصون بأخذه كل عام لكل من كان عمره 6 أشهر وما فوق، مبينةً أن اللقاح هو الطريقة الأولى والأفضل لتقليل فرص وحدة الإصابة بالإنفلونزا.

ولفتت إلى أن اللقاح يقلل من فرص التنويم في المستشفى، ويساعد في الحد من انتشار العدوى في المجتمع.، كما أنه مهم لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأصحاء ومن هم عُرضة لخطر الإصابة بالمرض خصوصاً كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.