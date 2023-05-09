وكالة الأنباء الفرنسية: صفقة انتقال “ميسي” إلى السعودية تمت

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أتم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقاله لصفوف الهلال السعودي وفقًا لتقرير صحفي.

وفقًا لـ”وكالة الأنباء الفرنسية” والذي أكدت من خلال أحد مصادرها أن انتقال ميسي إلى السعودية “صفقة مكتملة” وأن رحيله صفقة محسومة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن العقد الذي سينتقل به ميسي إلى الهلال السعودي “هائل” و “إستثنائي” في الوقت الذي اكتفى فيه النادي الباريسي بالتأكيد على أن تعاقد ميسي ساري حتى 30 يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت على مدار الأيام الماضية أن عقد ميسي مع الهلال سيكون مقابل 400 مليون يورو سنويًا، من أجل إحضار البرغوث إلى السعودية وخلق حالة تنافسية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

وفقًا لتصنيف فوربس السنوي يعد عقد كريستيانو رونالدو المثير مع النصر السعودي والبالغ 500 مليون يورو حتى يونيو 2025، الأعلى أجرًا في العالم في 2023، لكن عقد ميسي الجديد من المتوقع أن يكون ضعف عقد رونالدو مع النصر.