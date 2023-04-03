وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

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أعلنت رئاسة المسجد النبوي اليوم عن نجاح خطتها التشغيلية للشؤون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بأنه بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10.3) ملايين مصلٍ ومصلية بزيادة بلغت 47٪ في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (675,983) زائراً، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة (781.829) مصليا ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.

كما أكد الأيوبي نجاح خطة تفويج الحشود والأعداد الكثيفة التي يشهدها المسجد النبوي من خلال إدارة الحشود وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة، وتحقق -ولله الحمد انسيابية حركة الحشود في الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي.

وأضاف أن إجمالي الوجبات الموزعة خلال العشرة الأوائل من شهر رمضان بلغ ( 2.3 ) مليون وجبة، فيما بلغ إجمالي برامج التنظيف (7.945) برنامجاً، وبلغ عدد عبوات مياه زمزم الموزعة ( 1.08) مليون عبوة، فيما تمت أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الشؤون الفنية لأكثر من (30) ألف أصل ومساحة (1.371) مليون متر مربع من خلال ( 3131) أمر عمل، كما عملت الوكالة على متابعة السلوكيات وتعزيز الصورة البصرية للخدمات والمرافق، وقدمت حزمة من الخدمات المباشرة للزوار كالإرشاد المكاني، وحراسة الأبواب وتيسير الوصول.