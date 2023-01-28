وكالة الطاقة الدولية: أوروبا تسعى للتنافس مع أمريكا والصين في مجال الطاقة النظيفة

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قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة ، إن قانون المناخ الأمريكي سيحفز موجة من تطوير الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الجديدة لتقييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، وتكثيف الضغط على أوروبا للمضى قدما فى هذا الاتجاه .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيرول قوله في احتفالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، :” نحن ندخل عصرا صناعيا جديدا – عصر تصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة”.

وقال بيرول إنه رغم أن الصين هي الآن “إلى حد بعيد القائد” في سباق التصنيع هذا ، فإن الولايات المتحدة تريد التنافس عبر قانون خفض التضخم، الذي يحقق فوائد للأسواق العالمية وتطوير التكنولوجيا.

وتم تخصيص أكثر من 300 مليار دولار من حوافز الطاقة النظيفة في القانون الذي تم سنه العام الماضي تحفز بالفعل المنافسة العالمية ، حيث تسعى دول أخرى إلى تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة وغيرها من السيارات ذات التكنولوجيا المتقدمة الضرورية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.