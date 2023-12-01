وكالة الفضاء السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إكسيوم سبيس

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وقعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة إكسيوم سبيس المتخصصة في تطوير تقنيات رحلات الفضاء المأهولة؛ وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الفضاء الواسعة.

وجرى توقيع المذكرة، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ويضم معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والعديد من كبار المسؤولين في الوكالة والمنظومة.

وستعمل إكسيوم سبيس وفقاً لبنود المذكرة على توفير فرص تدريب والتدريب على رأس العمل، وتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات رحلات الفضاء المأهولة، كما تغطي مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في مختلف نواحي تنمية الكوادر الوطنية في مجال الفضاء، والمجالات الأخرى المرتبطة به، حيث ستقدم الشركة من خلال المذكرة المبرمة البرامج التعليمية والتدريبية ذات الصلة بنطاقها للطلاب والطالبات السعوديين.

ومن المتوقع أن تعزز هذه المذكرة فرص التنمية التعليمية والمهنية للطلاب والموظفين، وتعمق التعاون وتعظم الفائدة المتبادلة بين وكالة الفضاء السعودية وشركة إكسيوم سبيس.