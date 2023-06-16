وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية توزع 10 آلاف مظلة وألفي سجادة على قاصدي المسجد الحرام اليوم الجمعة

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وزّعت وكالة شؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، (10) آلاف مظلة وألفي سجادة على زوار وقاصدي بيت الله الحرام اليوم الجمعة، ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الـ11، تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول”.

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت من أجل توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد أن الوكالة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.