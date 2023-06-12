وكالة المشاريع برئاسة شؤون الحرمين تشرف على أعمال تركيب هلالي منارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

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أشرفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة شؤون الحرمين اليوم بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية على أعمال تركيب هلالي منارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام .

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة ، لافتا النظر إلى أنه تم تركيبها أعلى المنارتين حيث يتجاوز طول المنارتين أكثر من 130 مترًا ويصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار وتبلغ قاعدته بعرض مترين لكل هلال وتم صناعته من مادة الكربون فايبر التي تعتبر ذات تحمل عالٍ ومطلي بالزجاج المذهب وفيما يخص الهيكل الداخلي فتم صناعته من هيكل حديدي.

وبين الوقداني أنه تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصه لمثل هذه المواد حيث تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها .