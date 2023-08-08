وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم برنامجاً عن “تاريخ ومعالم المسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه”

المناطق_واس

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية من خلال أكاديمية خدمات الزائرين برنامجاً بعنوان ” تاريخ ومعالم المسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه”.

واستعرض البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج التي تقدمها الوكالة ضمن دورها التثقيفي وإثراء تجربة الزائر المعرفية ويستهدف الزائرين، تاريخ ومعالم المسجد النبوي والتوسعات التي مرت بالمسجد النبوي والجهود والخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتوسعات التي نفذتها وتقوم على بنائها وكل مايهم زائري المسجد النبوي من خدمات وكيفية الحصول عليها.