وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم برنامجاً لإعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن

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أقامت وكالة شؤون المسجد النبوي أمس, برنامج تدريبي بعنوان “إعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي” ، قدمها مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

واستعرض البرنامج ملامح الخطة التشغيلية لموسم الحج وارتباطه برؤية الوكالة التي تؤكد على حسن الوفادة للقاصدين، ونشر الهداية للعالمين، وأهمية تمكين قاصدي المسجد النبوي من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة، وبيان الرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.

وتناول البرنامج دور المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي بكفاءة ومهنية عالية، وإرشادهم وتوجيههم ، والتسهيل عليهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.