وكالة عالمية: “الإصلاحات”.. ومشاركة “المرأة” جعلتا السعودية الأعلى نمواً بين “G20”

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رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) في تقريرها الصادر مؤخراً، تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة أن ذلك تحقق؛ نظير جهود المملكة بـ”الإصلاحات” الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية، ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت إلى أن النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م، هو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام المقبلة 2023-2026؛ بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.

وتوقعت أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م، وذلك على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، إلى جانب استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.

ووصف تقرير الوكالة التضخم في المملكة بـ”المنخفض نسبياً”، مقارنةً بالدول النظيرة، وتوقع أن يظل تحت السيطرة؛ بسبب جهود الحكومة، بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.