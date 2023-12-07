وكـيل إمارة الجوف يكرم الفائزين بجائزة الغرفة التجارية لأبطال العمل التطوعي 2023

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انطلاقاً من حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعم الشباب وتكريس الجهد والوقت للرقي بالأعمال التطوعية ودعمه لجميع أعمال وأنشطة التطوع بالمنطقة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠, كرم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، الفائزين بجائزة أبطال العمل التطوعي للعام ٢٠٢٣ م التي أقامتها الغرفة التجارية بالجوف، فئة أفراد تحت شعار (عطاء .. يتجدد )، وذلك بمقرها الرئيسي في مدينة سكاكا.

وكان في استقباله لدى وصوله النائب الأول لرئيس مجلس إدارة ‫لغرفة الجوف‬ منصور بن مناحي الحمادي، وحضور مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل بن عبدالعزيز الرويلي، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.

وتضمن الحفل استعراض أهداف الجائزة وأهميتها في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالعمل التطوعي، وإعداد الكوادر التطوعية، وإبراز دور المتطوعين، وتشجيع القيادات التطوعية الشابة، وتقدير جهودهم فى خدمة الوطن.

وقد تقدم لهذه الجائزة ٣٦١ متقدمًا ومتقدمة وتم اختيار ١٥ منهم بناء على معايير وضعتها لجنة متخصصة بذلك.

وفي نهاية الحفل سلّم وكيل الإمارة الجوائز للفائزين، وكرّم اللجنة المشكلة لفرز المتقدمين لهذة الجائزة.