وكيل إمارة الباحة يدشن فرع الإدارة العامة للغابات بالمنطقة كأول فرع من نوعه على مستوى المملكة

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دشَّن وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري , في محافظة بلجرشي اليوم, فرع الإدارة العامة للغابات بالمنطقة، التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر.

واشتمل الفرع على مختبر جيومكاني خاص بالغابات مرتبط بقسم النظم الجغرافية بالمركز الرئيسي في الرياض، ليتيح أعمال المراقبة والتقييم المستمر للغابات في المناطق الجنوبية الغربية، كما يضم مختبراً وبنكاً لبذور الأشجار المحلية، بهدف الاستفادة منها في الدراسات وفي برامج التشجير على نطاق واسع.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمركز الغطاء النباتي، أن تدشين هذا الفرع يؤكد أهمية قطاع الغابات الذي يُعد نظاماً بيئيّاً ذا قيمة عالية، يتميز بكفاءته العالية في تخزين الكربون والحد من ظاهرة التغير المناخي، ومأوىً للعديد من الكائنات الحيّة، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، ودوره الحيوي في تعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن المركز سيعمل من خلال هذا الفرع، كأول فرع للإدارة في المملكة، على تعزيز المعرفة والخبرة وتنمية القدرات في مجال الغابات والمحافظة عليها وإدارتها بشكل مستدام، لافتاً إلى أنه يستهدف المساعدة في اتخاذ الإجراءات السريعة للحد من خطر حرائق الغابات والاصابة بالأمراض والآفات، والعمل على زيادة الغطاء النباتي؛ ومراقبتها وحمايتها باستخدام تقنيات عالية المستوى؛ وإشراك الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يتوافق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

من جهة أخرى، تزامن افتتاح الفرع مع إطلاق ورشة عمل “حصر الغابات الوطنية في المملكة العربية السعودية”, بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، لرسم خرائط وقياس ومراقبة كافة الغابات في المملكة بشكل دائم، ومناقشة خطة العمل وإشراك أصحاب المصلحة في تحديد الأهداف.

وتضمنت الورشة شرحاً للبرنامج بما في ذلك الفترة الزمنية والأدوات والتعريفات الخاصة بالغابات في المملكة مع التركيز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية من خلال إشراك المجتمعات المحلية، كما تم استعراض البرنامج المشترك بين “الفاو” والإدارة العامة للغابات الذي تم تنفيذه في مجال الغابات بالمنطقة في مجالات مسح وتخطيط الغابات ووضع الخطط الفنية لها لإعادة تأهيلها.