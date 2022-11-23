وكيل إمارة الرياض يحضرُ حفلَ سفارة سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضرَ معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري – اليوم – حفلَ سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل، سفيرُ سلطنة عُمان لدى المملكة صاحبُ السموِّ السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلَّف عبدالمجيد السماري، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.