وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية المجر بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية المجر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية المجر لدى المملكة السيد بالاش شلماسي, وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.